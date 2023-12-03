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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…
Giriş Tarihi: 03.12.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 18:28

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz yılın devre arasında kadrosuna kattığı İtalyan dünya yıldızı Nicolo Zaniolo, sezon başında bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro'ya kadar ulaşan bir satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiltere Premier Lig'de kariyerini sürdüren Zaniolo, Aston Villa'nın başarılı performansına rağmen kendini gösterebilmiş değil. Premier Lig'in 14. haftasında oynanan maçta Bournemouth maçında ilk 11'de forma şansı bulan İtalyan oyuncu, taraftarları adeta çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…

Son dakika haberleri… Kariyerine Fiorentina altyapısında başlayan ve kısa sürede adından söz ettiren Nicolo Zaniolo, İtalya'nın dev kulübü Inter'e transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…

İtalyan futbolunun yeni yeteneklerinden birisi olarak gösterilen Zaniolo, yaklaşık 7 milyon Euro'ya Roma'ya transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…

Burada geçirdiği 4 sezonun ardından geçtiğimiz yılın devre arasında Galatasaray'a transfer olan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte önemi bir projenin başrolü oldu.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…

Oyuncuyu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeniden Avrupa sahnesinde değerini arttırarak daha yüksek bir bonservis bedeline elinden çıkarmayı planladı.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…

Yaz transfer dönemi boyunca birçok takımla görüşen Zaniolo, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

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