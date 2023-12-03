Giriş Tarihi: 03.12.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 18:28

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz yılın devre arasında kadrosuna kattığı İtalyan dünya yıldızı Nicolo Zaniolo, sezon başında bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro'ya kadar ulaşan bir satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiltere Premier Lig'de kariyerini sürdüren Zaniolo, Aston Villa'nın başarılı performansına rağmen kendini gösterebilmiş değil. Premier Lig'in 14. haftasında oynanan maçta Bournemouth maçında ilk 11'de forma şansı bulan İtalyan oyuncu, taraftarları adeta çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…