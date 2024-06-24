Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:50
Son dakika haberleri: Nuri Şahin'den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak...
Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımıza sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezon için de takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'e flaş gelişmeler yaşanıyor... Güçlü bir kadroyla sezona girmek isteyen sarı-lacivertli takımda gözler yıldız oyunculara gelecek tekliflere çevrildi. Borussia Dortmund'un yeni hocası olan Nuri Şahin, takımın yıldız oyuncusu için bizzat telefonla görüşme yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...