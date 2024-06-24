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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nuri Şahin'den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak...
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:50

Son dakika haberleri: Nuri Şahin'den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig'in bonservis rekorunu kıracak...

Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımıza sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezon için de takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'e flaş gelişmeler yaşanıyor... Güçlü bir kadroyla sezona girmek isteyen sarı-lacivertli takımda gözler yıldız oyunculara gelecek tekliflere çevrildi. Borussia Dortmund'un yeni hocası olan Nuri Şahin, takımın yıldız oyuncusu için bizzat telefonla görüşme yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika haberleri: Nuri Şahin’den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Golcüsü Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Yeni sezon için Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takımda gözler diğer yandan yıldız oyunculara gelecek olan tekliflere çevrildi.

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Son dakika haberleri: Nuri Şahin’den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Geride bıraktığımız sezonda birçok oyuncusu dikkat çeken bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Avrupalı devlerin radarına girdi.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

Bunların başında da Milli Takım'ın da yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu oldu.

Son dakika haberleri: Nuri Şahin’den Fenerbahçeli yıldıza transfer telefonu! Süper Lig’in bonservis rekorunu kıracak...

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA YOLCUSU

Sol bekte oynayan ve hücumlara da katkılar sağlayan milli yıldız için Borussia Dortmund bastırmaya devam ediyor.

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