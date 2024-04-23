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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…
Giriş Tarihi: 23.04.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 22:44

Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesi, başladığı gibi sona erdi. İki takımın da eşitliği bozamadığı mücadelede finale çıkacak ekibi İstanbul'da oynanacak rövanş maçı belirleyecek. Karşılaşmanın son anlarına girilirken Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan, hava topuna çıktığı bir pozisyonda bir anda yere yığıldı. O anlar izleyenleri korkuturken detaylar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'den beklentisi kalmayan Beşiktaş, tüm umutlarını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda.

Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…

Türkiye'nin kupasında yarı finale yükselmeyi başaran Kara Kartal, turun ilk maçında Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.

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Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…

Karşılaşmanın başından sonuna dek eşitliği bozamayan iki takımı, turu 7 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.

Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…

15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…

26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.

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