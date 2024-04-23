Giriş Tarihi: 23.04.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
22:44
Son dakika haberleri: Olimpiu Morutan acı içinde yere yığıldı! Emre Belözoğlu’nun korkusu kameralara yansıdı: Son durumu belli oldu…
Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesi, başladığı gibi sona erdi. İki takımın da eşitliği bozamadığı mücadelede finale çıkacak ekibi İstanbul'da oynanacak rövanş maçı belirleyecek. Karşılaşmanın son anlarına girilirken Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan, hava topuna çıktığı bir pozisyonda bir anda yere yığıldı. O anlar izleyenleri korkuturken detaylar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…