Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:10
Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar gündem konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir sürenin ardından PFDK sevkleri açıklandı. Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde ve Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak sevk edildi. Bu isimler hakkında verilecek cezalar merak edilirken SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan günün konusunu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…