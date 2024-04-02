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Haberler Galeri Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:10

Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar gündem konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir sürenin ardından PFDK sevkleri açıklandı. Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde ve Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak sevk edildi. Bu isimler hakkında verilecek cezalar merak edilirken SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan günün konusunu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sahaya taraftarlar girmiş ve çirkin olaylar yaşanmıştı.

Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı

Sahaya giren ve olayın hemen ardından gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 5'i tutuklanmıştı. Daha sonra 1 kişi serbest bırakılmıştı. Ancak 17 Mart'ta oynanmasına karşın olaylara karışan futbolcular için beklenen sevkler bir türlü yapılamamıştı. Hukuk Kurulu, tüm detayları ile incelediği görüntülerin ardından dün beklenen sevkleri PFDK'ya gönderdi.

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Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı

3'Ü FUTBOLCU TOPLAM 6 KİŞİ

Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı

Osayi kavga, Oosterwolde ve İrfan Can sportmenliğe aykırı hareket ve kavga, sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan da kavga yüzünden disipline verildi.

Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı

Trabzonspor Kulübü saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildi.

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