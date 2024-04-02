Son dakika haberleri: PFDK sevklerinin ardından olay sözler! “Böyle tiyatro izlemedim” SABAH Spor yazarları günün konusunu yorumladı

Sahaya giren ve olayın hemen ardından gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 5'i tutuklanmıştı. Daha sonra 1 kişi serbest bırakılmıştı. Ancak 17 Mart'ta oynanmasına karşın olaylara karışan futbolcular için beklenen sevkler bir türlü yapılamamıştı. Hukuk Kurulu, tüm detayları ile incelediği görüntülerin ardından dün beklenen sevkleri PFDK'ya gönderdi.