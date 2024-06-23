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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 15:16

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Gürcistan'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetten sonra oldukça fazla umutlanan milli takım, Portekiz karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Grupta 3 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyan millilerin gruptan çıkma ihtimalleri de belli oldu. İşte Türkiye'nin son maçlar öncesinde gruptan çıkma ihtimalleri…

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.

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