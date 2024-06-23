Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
15:16
SON DAKİKA HABERLERİ: Portekiz yenilgisi sonrası son 16 ihtimalleri karıştı! A Milli Takım EURO 2024’te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Gürcistan'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetten sonra oldukça fazla umutlanan milli takım, Portekiz karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Grupta 3 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyan millilerin gruptan çıkma ihtimalleri de belli oldu. İşte Türkiye'nin son maçlar öncesinde gruptan çıkma ihtimalleri…