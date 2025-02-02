Giriş Tarihi: 02.02.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
21:51
Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor'dan maç sonu paylaşımı: "Sirk devam ediyor"
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Maçta gördüğü sarı kartlardan sonra kırmızı karta oyundan atılan Rizespor'un oyuncusu Rachid Ghezzal, maç sonunda soyunma odasındaki paylaşımıyla tepkisini ortaya koydu. Rizespor da resmi X hesabından tepki paylaşımında bulundu.