Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor'dan maç sonu paylaşımı: "Sirk devam ediyor"
Giriş Tarihi: 02.02.2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 21:51

Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor'dan maç sonu paylaşımı: "Sirk devam ediyor"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Maçta gördüğü sarı kartlardan sonra kırmızı karta oyundan atılan Rizespor'un oyuncusu Rachid Ghezzal, maç sonunda soyunma odasındaki paylaşımıyla tepkisini ortaya koydu. Rizespor da resmi X hesabından tepki paylaşımında bulundu.

Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor’dan maç sonu paylaşımı: Sirk devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor’dan maç sonu paylaşımı: Sirk devam ediyor

EN NESYRI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 89'uncu dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden En Nesyri, golden sonra formasını çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor’dan maç sonu paylaşımı: Sirk devam ediyor

Hakem Burak Pakkan'dan sarı kart gören En Nesyri, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Alanyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor’dan maç sonu paylaşımı: Sirk devam ediyor

ANDERSON TALISCA İLK KEZ SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı Anderson Talisca ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Maça yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, 61'inci dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu.

Son dakika haberleri: Rachid Ghezzal ve Rizespor’dan maç sonu paylaşımı: Sirk devam ediyor

GHEZZAL'DAN OLAY PAYLAŞIM

Çaykur Rizespor'un tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal, maçın ardından soyunma odasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

SON DAKİKA