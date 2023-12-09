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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…
Giriş Tarihi: 09.12.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 18:16

Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…

Son dakika haberleri… Türk futbolu son yıllarda en fazla gelecek vaat eden isimlerinden birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e tam 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanyol devindeki kariyeri şanssızlıklarla başlayan milli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıklar yüzünden formasından bir hayli uzak kaldı. Sahalara geri dönmesinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenen Arda Güler için İspanyol basını, Real Madrid'in kararını resmen duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olarak kısa sürede büyük bir gelişim kaydeden Arda Güler, kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.

Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon bulduğu tüm şansları iyi değerlendiren genç futbolcu, taraftarları adeta mest etti.

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Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…

Türk futbolunun geleceğine damga vuracak isimlerin başında gelen Arda Güler, sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…

Fenerbahçe taraftarının en az 1 sezon daha kalmasını istediği genç yıldız, kariyeri için önemli bir adım atmayı doğru buldu.

Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…

Ancak milli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduktan sonra büyük şanssızlıklar yaşadı.

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