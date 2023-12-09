Giriş Tarihi: 09.12.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 18:16

Son dakika haberleri: Real Madrid Arda Güler için son kararını verdi! İspanyollar resmen duyurdu…

Son dakika haberleri… Türk futbolu son yıllarda en fazla gelecek vaat eden isimlerinden birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e tam 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanyol devindeki kariyeri şanssızlıklarla başlayan milli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıklar yüzünden formasından bir hayli uzak kaldı. Sahalara geri dönmesinin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi beklenen Arda Güler için İspanyol basını, Real Madrid'in kararını resmen duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…