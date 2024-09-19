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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! “O son derece…”
Giriş Tarihi: 19.09.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:53

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! “O son derece…”

Son dakika haberleri… Dünyanın sayılı genç yetenekleri arasında yerini alan Arda Güler, Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de kariyerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Carlo Ancelotti'nin verdiği şansları iyi değerlendiren milli futbolcu, bu sezon da birçok mücadelede forma şansı buldu. Bu sırada Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, Arda Güler için flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! O son derece…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de sergilediği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Arda Güler, Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! O son derece…

Bu transferle büyük heyecan yaratan milli yıldız, geçtiğimiz sezonun sonlarında Real Madrid formasıyla bulduğu şansları iyi değerlendirdi ve Ancelotti'nin gözüne girdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! O son derece…

EURO 2024'te ise Türk Milli Takımı altında kendini dünyaya gösteren Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de birçok kez ilk 11'de şans buldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! O son derece…

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Real Madrid efsanelerinden Guti, milli yıldızımız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! O son derece…

İşte son dakika haberinin detayları…

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