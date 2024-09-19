Giriş Tarihi: 19.09.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
18:53
SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid efsanesinden Arda Güler için olay sözler! “O son derece…”
Son dakika haberleri… Dünyanın sayılı genç yetenekleri arasında yerini alan Arda Güler, Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de kariyerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Carlo Ancelotti'nin verdiği şansları iyi değerlendiren milli futbolcu, bu sezon da birçok mücadelede forma şansı buldu. Bu sırada Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, Arda Güler için flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…