Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
18:55
Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…
Son dakika haberleri… Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan ve Süper Lig'de de büyük bir iz bırakan Ricardo Quaresma, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerinde büyük başarılara imza atan Portekizli efsane isim, Süper Lig'de de Beşiktaş formasıyla taraftarların zihnine kazınmıştı. Türkiye'de forma giydiği süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Quaresma, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Portekizlilerin duyurduğu haber büyük merak uyandırırken futbolseverler tarafından da sürpriz olarak değerlendirildi. İşte son dakika haberinin detayları…