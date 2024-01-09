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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…
Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 18:55

Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…

Son dakika haberleri… Portekiz futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan ve Süper Lig'de de büyük bir iz bırakan Ricardo Quaresma, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerinde büyük başarılara imza atan Portekizli efsane isim, Süper Lig'de de Beşiktaş formasıyla taraftarların zihnine kazınmıştı. Türkiye'de forma giydiği süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Quaresma, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Portekizlilerin duyurduğu haber büyük merak uyandırırken futbolseverler tarafından da sürpriz olarak değerlendirildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…

Son dakika haberleri… Kariyerine Portekiz Ligi'nin köklü takımı Sporting Lizbon'da başlayan Ricardo Quaresma, başarılarla dolu bir kariyer yaşadı.

Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…

Barcelona, Inter, Porto, Chelsea, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Quaresma, son olarak Vitoria Guimares'de oynadı.

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Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…

Portekiz Milli Takımı'yla da tam 80 resmi maçta forma giyen Quaresma, 10 gol atarak milli takımının da önemli isimlerinden birisi oldu.

Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulanan 40 yaşındaki eski futbolcu, sürpriz bir şekilde Türkiye'ye dönecek.

Son dakika haberleri: Ricardo Quaresma Süper Lig’e geri dönüyor! Büyük sürpriz: Portekizliler resmen duyurdu…

Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma için flaş iddiayı Portekizliler duyurdu.

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