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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 07:34

Son dakika haberleri: Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Pro Ligi dün oynanan maçların ardından sona erdi. Ligi 2. sırada bitiren Ronaldo'nun takımı Al Nassr, evinde Benzema ve Kante'li Al-İttihad'ı ağırladı. Ronaldo'nun 2 gol attığı karşılaşmayı Al Nassr 4-2 kazandı ve ligi galibiyetle tamamladı. Ronaldo bu maçta attığı gollerden sonra yine başarması zor bir rekora daha imza attı. İşte sezonu alt üst eden Ronaldo'nun o rekoru...

Son dakika haberleri: Ronaldo’dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...

Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, güçlü bir kadro kuran Al Nassr'a transfer olarak yeniden adından söz ettirmişti.

Son dakika haberleri: Ronaldo’dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...

Portekizli yıldız, rekorları kırdığı Al Nassr'da sezonun son maçına çıktı ve yeni bir rekora daha imza attı.

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Son dakika haberleri: Ronaldo’dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...

SEZONUN SON MAÇI AL-İTTİHAD

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Karim Benzema'lı Al Ittihad'ı ağırladı.

Son dakika haberleri: Ronaldo’dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...

AL NASSR 4 GOLLÜ GALİBİYETLE SEZONU KAPADI

Oyunda daha etkili taraf olan Al Nassr, Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Ronaldo’dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...

AL NASSR LİGİ İKİNCİ BİTİRDİ

Ligi 82 puanla ikinci sırada tamamlayan Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Ligin şampiyonu ise namağlup olan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal oldu.

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