Giriş Tarihi: 28.05.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
07:34
Son dakika haberleri: Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha! Tüm dünya yine onu konuştu...
Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Pro Ligi dün oynanan maçların ardından sona erdi. Ligi 2. sırada bitiren Ronaldo'nun takımı Al Nassr, evinde Benzema ve Kante'li Al-İttihad'ı ağırladı. Ronaldo'nun 2 gol attığı karşılaşmayı Al Nassr 4-2 kazandı ve ligi galibiyetle tamamladı. Ronaldo bu maçta attığı gollerden sonra yine başarması zor bir rekora daha imza attı. İşte sezonu alt üst eden Ronaldo'nun o rekoru...