Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
13:53
Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ligin ilk yarısında olağanüstü performansıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en etkili oyuncularından birisi olan yıldız isim, son dönemde düşüş yaşıyor. Buna rağmen Avrupa'dan birçok takımı da peşine takan Sebastian Szymanski'nin yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…