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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:53

Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ligin ilk yarısında olağanüstü performansıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en etkili oyuncularından birisi olan yıldız isim, son dönemde düşüş yaşıyor. Buna rağmen Avrupa'dan birçok takımı da peşine takan Sebastian Szymanski'nin yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…

Son dakika haberleri… Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…

Kariyerine Polonya'da başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, en etkileyici dönemini Fenerbahçe'de geçiriyor.

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Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…

İsmail Kartal yönetiminde sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezi haline gelen Sebastian Szymanski, şu ana kadar 41 resmi maçta görev aldı.

Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…

Birçok karşılaşmada fark yaratmayı başaran yıldız isim, bu sezon 12 gol ve 14 asist katkısıyla oynuyor.

Son dakika haberleri: Sebastian Szymanski’nin yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe’de büyük sürpriz: Bonservis bedeli bile oldu…

Ligin ikinci yarısında performansında düşüşler görülse de takımın en iyileri arasında yer almaya devam eden Szymanski için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

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