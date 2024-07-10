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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu
Giriş Tarihi: 10.07.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 21:43

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi biten isimlerden birisi olan yıldız futbolcu Serdar Dursun, Jose Mourinho'dan gelecek haberi bekliyordu. Gelecek sezon şampiyonluk hasretini sona erdirmek için mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu

Son dakika haberleri… Kariyeri boyunca birçok farklı takımın formasını giyen Serdar Dursun, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertli ekibin yedek golcüsü olan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, attığı goller ve gol sevinçleriyle taraftarın sevgilisi haline geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu

Bu sezon sona eren sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'de kalması beklenen Serdar Dursun hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları..

SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı.

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