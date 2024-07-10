Giriş Tarihi: 10.07.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
21:43
SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’dan büyük ters köşe! Fenerbahçe’de kalacak derken yeni takımı belli oldu
Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi biten isimlerden birisi olan yıldız futbolcu Serdar Dursun, Jose Mourinho'dan gelecek haberi bekliyordu. Gelecek sezon şampiyonluk hasretini sona erdirmek için mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…