Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 14:30

Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Serdal Adalı yönetimi, ara transfer dönemine de hızlı girmek istiyor. Beşiktaş, Solskjaer istekleri doğrultusunda aradığı isim için temasa geçti ve transfer teklifinde bulunacak. İşte Ole Gunnar Solskjaer'in hamleleri...

Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...

Trendyol Süper Lig'de son maçında Samsunspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...

Solskjaer'i takımın başına getiren Serdal Adalı yönetimi, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. İşte siyah-beyazlı takımın gündeminde olan isimler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER HAMLELERİ GELİYOR

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle tamamlandı. Şimdi sırada kadroya yapılacak takviyeler var.

Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...

Serdal Adalı yönetimi, Norveçli hoca Solskjaer'in istekleri doğrultusunda transferde adımlarını atmaya hazırlanıyor. Solskjaer'in göreve başlamasıyla birlikte hamlelere geçildi.

Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...

İLK İSİM ORTAYA ÇIKTI: SERGINHO

Siyah-beyazlılar yeni dönemde ağırlıklı olarak değer kazanabilecek ve gelecek vadeden yaştaki oyunculara yönelecek. Bu isimlerden biri de Serginho…

SON DAKİKA