Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
14:30
Son dakika haberleri: Solskjaer transfer operasyonuna başladı! Beşiktaş iki yıldıza teklif yapacak...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Serdal Adalı yönetimi, ara transfer dönemine de hızlı girmek istiyor. Beşiktaş, Solskjaer istekleri doğrultusunda aradığı isim için temasa geçti ve transfer teklifinde bulunacak. İşte Ole Gunnar Solskjaer'in hamleleri...