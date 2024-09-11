Giriş Tarihi: 11.09.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
22:35
SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı
Son dakika haberleri... Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı, yeni takımı için Trabzon'a geldi. Milli futbolcu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda olay yaratan ifadeler kullandı. Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi olan Serdar Saatçı, Beşiktaşlıları kızırdı. İşte son dakika haberinin detayları...