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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı
Giriş Tarihi: 11.09.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 22:35

SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı, yeni takımı için Trabzon'a geldi. Milli futbolcu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda olay yaratan ifadeler kullandı. Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi olan Serdar Saatçı, Beşiktaşlıları kızırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı

Trabzonspor'un Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Trabzon'a gelen oyuncuyu kulüp profesyonelleri karşıladı. Serdar Saatçı ile birlikte Cihan Çanak da aynı uçakla Trabzon'a geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı

"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BÜYÜK KULÜBE GELDİM"

Serdar Saatçı, Trabzon'daki ilk açıklamasında, "Aşırı mutluyum. Daha önceden bildiğim bir lig. Tarifsiz duygular içerisindeyim Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı

Açıklamalarına devam eden Saatçı şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı

"Hatta daha tecrübeli döndüm Braga'da da çok maç oynadım. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz."

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