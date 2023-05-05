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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop birbirine girdi! A Milli Takım'da yaşananların perde arkasını SABAH Spor açıklıyor...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:58

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop birbirine girdi! A Milli Takım'da yaşananların perde arkasını SABAH Spor açıklıyor...

Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığı haberi, gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF yönetiminin Kuntz'un ardından son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile görüşüp anlaştığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Milli Takımlar Eski Yönetici Selim Soydan, SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'a milli takımlarda yaşanan krizin perde arkasını açıkladı. İşte Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz ile yaşananlar ve tüm gelişmeler...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop birbirine girdi! A Milli Takım’da yaşananların perde arkasını SABAH Spor açıklıyor...

Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığı haberi, gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF yönetiminin Kuntz'un ardından son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile görüşüp anlaştığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından, milli takımlarda yaşanan krizin perde arkasını SABAH Spor açıklıyor... İşte Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz ile yaşananlar ve tüm gelişmeler...

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop birbirine girdi! A Milli Takım’da yaşananların perde arkasını SABAH Spor açıklıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılığı haberi, Türk futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.

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Son dakika haberleri: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop birbirine girdi! A Milli Takım’da yaşananların perde arkasını SABAH Spor açıklıyor...

TFF'nin Stefan Kuntz'la yollarını ayırdıktan sonra göreve Abdullah Avcı'yı getireceği ve tecrübeli çalıştırıcının ekibinin dahi hazır olduğu belirtilmişti.

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop birbirine girdi! A Milli Takım’da yaşananların perde arkasını SABAH Spor açıklıyor...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, çıkan bu haberleri yalanlamış ve "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop birbirine girdi! A Milli Takım’da yaşananların perde arkasını SABAH Spor açıklıyor...

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Eski Yönetici Selim Soydan, yaşananların perde arkasını SABAH Spor'a açıkladı.

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