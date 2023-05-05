Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
09:58
Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığı haberi, gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF yönetiminin Kuntz'un ardından son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile görüşüp anlaştığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Milli Takımlar Eski Yönetici Selim Soydan, SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'a milli takımlarda yaşanan krizin perde arkasını açıkladı. İşte Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz ile yaşananlar ve tüm gelişmeler...