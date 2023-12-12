Giriş Tarihi: 12.12.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 18:16

Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Türk futbolunu derinden sarsan bir olay yaşandı. Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Yerde tekmelenmeye devam eden deneyimli hakeme yapılan saldırı, dünyada da büyük ses getirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Faruk Koca tutuklanırken Süper Lig hakemlerinden de tarihi bir rest geldi. Halil Umut Meler olayı sonrası Türk futbolunu etkileyecek bir karar veren hakemlerin bu tutumu çok konuşulacak. İşte son dakika haberinin detayları…