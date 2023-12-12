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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 18:16

Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Türk futbolunu derinden sarsan bir olay yaşandı. Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Yerde tekmelenmeye devam eden deneyimli hakeme yapılan saldırı, dünyada da büyük ses getirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Faruk Koca tutuklanırken Süper Lig hakemlerinden de tarihi bir rest geldi. Halil Umut Meler olayı sonrası Türk futbolunu etkileyecek bir karar veren hakemlerin bu tutumu çok konuşulacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Ligi'nin 15. haftası son maçında infial yaratan olaylar yaşandı. Tüm dünyanın konuştuğu o anlar, 'skandal' olarak nitelendirildi.

Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın sonunda hakem Halil Umut Meler'e tribünden inerek saldırdı ve yumruk attı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…

Faruk Koca'nın yumruğu sonrası yere düşen Halil Umut Meler, daha sonra yerde tekmelenmeye de devam etti.

Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…

Dünyada da büyük yankı uyandıran olayın ardından hızlı şekilde kararlar alınırken Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, tutuklandı.

Son dakika haberleri: Süper Lig hakemlerinden tarihi rest! Halil Umut Meler olayı sonrası karar verdiler: Türk futbolunu tümden etkileyecek…

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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