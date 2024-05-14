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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'de asrın transferi Fenerbahçe'den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor
Giriş Tarihi: 14.05.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 18:15

Son dakika haberleri: Süper Lig'de asrın transferi Fenerbahçe'den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk için savaşan Fenerbahçe'de başkanlık yarışı da bir hayli kızıştı. Eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını duyururken, seçilmesi durumunda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. Bu durum taraftarları bir hayli heyecanlandırsa da tecrübeli teknik adamın yanında getireceği iddia edilen yıldız futbolcunun adını duyan kulaklarına inanamadı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferi Fenerbahçe’den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk için savaşan Fenerbahçe'de başkanlık yarışı da bir hayli kızıştı. Eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını duyururken, seçilmesi durumunda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. Bu durum taraftarları bir hayli heyecanlandırsa da tecrübeli teknik adamın yanında getireceği iddia edilen yıldız futbolcunun adını duyan kulaklarına inanamadı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferi Fenerbahçe’den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferi Fenerbahçe’den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor

Ligin 37. haftasında lider Galatasaray deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertli ekip, rakibini mağlup edip şampiyonluk hasretini son maça taşımak istiyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferi Fenerbahçe’den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor

Aksi taktirde sarı-kırmızılı takım geriden kalan 2 haftada 1 puan dahi kazansa 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Kanarya'nın şampiyonluk hasreti ise 10 sezona çıkacak.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferi Fenerbahçe’den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor

SON 6 YILDA 1 KUPA VAR

Ali Koç'un seçimleri kazanmasının ardından geçen 6 yılda şampiyonluğu unutan Fenerbahçe, müzesine sadece 1 Ziraat Türkiye Kupası götürebildi.

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