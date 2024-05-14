Son dakika haberleri: Süper Lig’de asrın transferi Fenerbahçe’den! Jose Mourinho göz bebeğini alıp geliyor

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk için savaşan Fenerbahçe'de başkanlık yarışı da bir hayli kızıştı. Eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını duyururken, seçilmesi durumunda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. Bu durum taraftarları bir hayli heyecanlandırsa da tecrübeli teknik adamın yanında getireceği iddia edilen yıldız futbolcunun adını duyan kulaklarına inanamadı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...