Giriş Tarihi: 28.01.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
23:19
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…
Son dakika haberleri… Türkiye'ye ilk olarak Giresunspor formasıyla ayak basan Vedat Muriqi, daha sonra Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe formaları giymişti. Rizespor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kosovalı forvet, Fenerbahçe'ye yaklaşık 6 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler ise 21 milyon Euro bonservisle oyuncuyu Lazio'ya sattı. Son olarak kariyerine Mallorca'da devam eden 29 yaşındaki oyuncu, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Golcü oyuncunun İstanbul devine transferini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…