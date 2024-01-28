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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 28.01.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 23:19

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Türkiye'ye ilk olarak Giresunspor formasıyla ayak basan Vedat Muriqi, daha sonra Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe formaları giymişti. Rizespor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kosovalı forvet, Fenerbahçe'ye yaklaşık 6 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler ise 21 milyon Euro bonservisle oyuncuyu Lazio'ya sattı. Son olarak kariyerine Mallorca'da devam eden 29 yaşındaki oyuncu, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Golcü oyuncunun İstanbul devine transferini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Kariyerine Kosova'nın Liria Prizren takımında başlayan Vedat Muriqi, 2014 yılında Süper Lig'e adım atmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…

Türkiye'de önce Giresunspor daha sonra da Gençlerbirliği ve Rizespor formaları giyen Muriqi, Rizespor'da kendini göstermişti.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…

Çaykur Rizespor formasıyla 52 resmi maçta 25 gol ve 11 asist yapan Vedat Muriqi, bu performansı sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…

Sarı-lacivertlilerde yalnızca 1 sezon forma giyen Kosovalı forvet, 36 resmi maçta oynadı ve 17 gol, 7 asist yaptı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizi! Vedat Muriqi Türkiye’ye geri dönüyor! İstanbul devine imzayı atacak…

Fenerbahçe'de Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başaran Muriqi, İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya 21 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

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