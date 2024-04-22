Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
18:22
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…
Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en başarılı futbolcuları arasında yer alan İspanyol savunmacı Sergio Ramos, kariyerinin son dönemini yaşıyor. Birçok futbolsever tarafından tarihin en iyi stoperi olarak kabul gören 38 yaşındaki efsane, yaz transfer döneminde altyapısından çıktığı Sevilla'ya transfer olan Sergio Ramos, yeni sezonda Süper Lig'e transfer olabilir. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…