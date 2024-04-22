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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…
Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 18:22

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en başarılı futbolcuları arasında yer alan İspanyol savunmacı Sergio Ramos, kariyerinin son dönemini yaşıyor. Birçok futbolsever tarafından tarihin en iyi stoperi olarak kabul gören 38 yaşındaki efsane, yaz transfer döneminde altyapısından çıktığı Sevilla'ya transfer olan Sergio Ramos, yeni sezonda Süper Lig'e transfer olabilir. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig ekipleri, sezonun bitimine kısa bir süre kala yeni sezon için çalışmalarına başladı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…

Gelecek yıl şampiyonluk için yarışacak olan İstanbul devleri, kadrolarına yıldız takviyelerinde bulunmak istiyor.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…

Futbolda tarihin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Sergio Ramos, kariyerinin son döneminde Süper Lig'e gelebilir.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…

Sevilla, Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen 38 yaşındaki efsane, adeta kaldırmadık kupa bırakmadı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Sergio Ramos Türkiye’ye geliyor: Kariyerinin son imzasını İstanbul devine atacak…

Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanan Ramos, İspanya ile de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlukları yaşadı.

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