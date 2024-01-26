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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 19:56

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'e Beşiktaş formasıyla damga vuran yabancı futbolcular arasında yerini alan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekipte bu sezon beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz aylarda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı tecrübeli golcünün yeni takımı uzun süredir merak ediliyordu. Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş'ta affedilmesi ve yeniden kadroya dahil edilmesi de gündeme gelen Aboubakar için Süper Lig devi devreye girerek transferi bitirmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü günler geçiren Beşiktaş, sezona Şenol Güneş ile başlayarak Rıza Çalımbay ve Burak Yılmaz ile de çalışmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Fernando Santos öncesi tam 3 kez teknik direktör değişikliği yaşayan siyah-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunda dördüncü teknik direktörüyle yola devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Ligde uzun süredir beklentilerin altında bir performans gösteren Kara Kartal, Portekizli teknik adamla birlikte de henüz çıkış yakalayamadı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Öte yandan Beşiktaş'ta takımın yıldız oyuncuları, Rosier, Aboubakar, Ghezzal, Onana ve Baily gibi isimler kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Bu oyunculardan Rachid Ghezzal, affedilerek yeniden takıma dönerken Rosier, Onana ve Baily ile de yollar ayrıldı.

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