Giriş Tarihi: 26.01.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
19:56
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...
Son dakika haberleri… Süper Lig'e Beşiktaş formasıyla damga vuran yabancı futbolcular arasında yerini alan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekipte bu sezon beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz aylarda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı tecrübeli golcünün yeni takımı uzun süredir merak ediliyordu. Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş'ta affedilmesi ve yeniden kadroya dahil edilmesi de gündeme gelen Aboubakar için Süper Lig devi devreye girerek transferi bitirmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…