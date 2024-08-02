Giriş Tarihi: 02.08.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
21:59
Son dakika haberleri: Süper Lig'in iki devi Inter'in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...
Son dakik transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi tüm takımların transfer hamleleri devam ederken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor, Inter'de forma giyen yıldız golcüye talip olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında duyurulan flaş transfer hamlesinin detayları da belli oldu.