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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'in iki devi Inter'in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...
Giriş Tarihi: 02.08.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:59

Son dakika haberleri: Süper Lig'in iki devi Inter'in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...

Son dakik transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi tüm takımların transfer hamleleri devam ederken flaş gelişmeler de yaşanıyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor, Inter'de forma giyen yıldız golcüye talip olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında duyurulan flaş transfer hamlesinin detayları da belli oldu.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’in iki devi Inter’in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer hamlelerinde devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in iki devi Inter’in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Trabzonspor, Inter'de forma giyen yıldız golcüye talip oldu. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Süper Lig’in iki devi Inter’in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...

Yeni sezona güçlü kadrolarla girmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in iki devi Inter’in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...

Beşiktaş, Rafa Silva, İmmobile ve Paulista gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirerek adından söz ettirdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’in iki devi Inter’in golcüsüne talip oldu! Bomba transfer hamlesini duyurdular...

Diğer yandan Trabzonspor ise Savic, Ozan Tufan, Nwakame ve Draguş başta olmak üzere birçok ismi kadrosuna kattı.

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