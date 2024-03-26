Son dakika haberleri: TFF'nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: "Destek alamayan hoca..."

"İÇERİDEN VE DIŞARIDAN DESTEK ALAMADIĞINI BELİRTEN BİR HOCA İSYANIDIR!"

İsmail hoca tek tek istatistiklerini okudu. Onlarca örnek verdi. Haklıydı. İçeriden ve dışarıdan destek alamadığını belirten bir teknik adamın isyanıdır bu! Saha dışı kadar saha içi icraatlerine bakıldığı zaman İsmail Kartal'ın değeri daha çok anlaşılacak.

Ve İsmail Kartal şu sözleriyle de, "Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyonluk olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok, 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon olacağız" mesajını yönetime verdi: Süper Lig'den çekilme fikrine karşıyım..