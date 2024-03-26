Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:30
Son dakika haberleri: TFF'nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: "Destek alamayan hoca..."
Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları etkisi devam ediyor. TFF'nin bu hafta sevkleri ve cezaları açıklaması bekleniyor. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü yazısında sevkler konusunda çok çarpıcı sözler söylerken, İsmail Kartal hakkında da dikkat çeken yorumlar yaptı. İsmail Kartal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? TFF kimlere ceza vermeli? İşte son dakika haberinin detayları...