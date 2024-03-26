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Haberler Galeri Son dakika haberleri: TFF'nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: "Destek alamayan hoca..."
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:30

Son dakika haberleri: TFF'nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: "Destek alamayan hoca..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları etkisi devam ediyor. TFF'nin bu hafta sevkleri ve cezaları açıklaması bekleniyor. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü yazısında sevkler konusunda çok çarpıcı sözler söylerken, İsmail Kartal hakkında da dikkat çeken yorumlar yaptı. İsmail Kartal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? TFF kimlere ceza vermeli? İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: TFF’nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: Destek alamayan hoca...

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. PFDK sevkleri hala açıklanmadı ve kimlerin ne kadar ceza alacağı merak ediliyor. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugün köşe yazısında yaşanan olaylar, verilecek cezalar, TFF'nin kararı/tutumum ve Montella-Semih Kılıçsoy konusun ele aldı.

Son dakika haberleri: TFF’nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: Destek alamayan hoca...

MURAT ÖZBOSTAN: İSMAİL KARTAL ADETA HAYKIRDI: YAPTIKLARIM GÖRÜLMÜYOR

İsmail Kartal'ı dün izledim.. Hoca çok gergin ve kızgındı.. Adeta haykırdı: "Neden yaptıklarım görülmüyor.." Hocam seni göklere çıkaracak olan camian… Futbolsever seni tebrik ediyor zaten. Bir maç kaybedince seni yerden yere vuruyorlar. Ben de bunun senin adına büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum.

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Son dakika haberleri: TFF’nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: Destek alamayan hoca...

Avrupa ve ligde iki kupa alma şansın oldukça fazla… Bir de Süper Kupa finali... Ama sürekli başka şeyler gündeme geldiği için senin başarı hedeflerin hep gölgede kaldı.

Son dakika haberleri: TFF’nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: Destek alamayan hoca...

"İÇERİDEN VE DIŞARIDAN DESTEK ALAMADIĞINI BELİRTEN BİR HOCA İSYANIDIR!"

İsmail hoca tek tek istatistiklerini okudu. Onlarca örnek verdi. Haklıydı. İçeriden ve dışarıdan destek alamadığını belirten bir teknik adamın isyanıdır bu! Saha dışı kadar saha içi icraatlerine bakıldığı zaman İsmail Kartal'ın değeri daha çok anlaşılacak.

Ve İsmail Kartal şu sözleriyle de, "Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyonluk olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok, 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon olacağız" mesajını yönetime verdi: Süper Lig'den çekilme fikrine karşıyım..

Son dakika haberleri: TFF’nin sevk kararı ne olacak? İsmail Kartal için olay sözler: Destek alamayan hoca...

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLADIĞI BAŞARILAR

-Oyuna sonradan giren oyuncuların en çok katkı verdiği takım (12 Gol-12 asist), Süper Lig tarihinde 10'da 10 yapan ilk takım.

-47 maçta 38 galibiyet-4 beraberlik-5 mağlubiyet (124 gol).

-2023-24 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 100 gole ulaşan ilk takım, ligde en çok gol atan takım (79).

-F.Bahçe'de üst üste 11 lig maçı kazanan ilk Türk çalıştırıcı

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