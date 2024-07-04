Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızını getiriyor...
Giriş Tarihi: 04.07.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 12:49

Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızını getiriyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Ozan Tufan, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Cihan Çanak olmak üzere toplamda 6 transfer yapan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncuyu takımda istedi. Bordo-mavili yönetim oyuncuyla ilk görüşmesini yaptı ve aşama kaydetti. İşte o yıldız isim...

Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor...

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor...

Trabzonspor, 14 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ve 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor...

Yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadroyla girmek isteyen bordo-mavili takımda transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer sezonuna hızlı giren Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde 5 transferi birden açıklamıştı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor...

NWAKAEME'NİN MAAŞI BELLİ OLDU

Trabzonspor, eski oyuncusu olan Anthony Nwakaeme'yi transfer etti. Bordo-mavili ekip, eski yıldızıyla 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

SON DAKİKA