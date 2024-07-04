Giriş Tarihi: 04.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
12:49
Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızını getiriyor...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Ozan Tufan, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Cihan Çanak olmak üzere toplamda 6 transfer yapan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncuyu takımda istedi. Bordo-mavili yönetim oyuncuyla ilk görüşmesini yaptı ve aşama kaydetti. İşte o yıldız isim...