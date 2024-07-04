Son dakika haberleri: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızını getiriyor...

Trabzonspor, 14 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ve 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak.