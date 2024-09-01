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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:38 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 01:38

Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli girdi. Transferde de adımlarını atmaya devam eden Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya vardığı iddia edilen Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso başka bir takıma imza attı. İşte yıldız oyuncunun yeni takımı...

Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...

Sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk 2 maçını kazansa da Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan "Cimbom", 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 38. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile fileleri havalandırdı.

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Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...

Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon 79. dakikada takımının tek golünü kaydetti. İki takım da birer penaltıdan yararlanamadı.

Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan "Cimbom", 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 38. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile fileleri havalandırdı.

Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...

Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon 79. dakikada takımının tek golünü kaydetti. İki takım da birer penaltıdan yararlanamadı.

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