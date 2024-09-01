Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
01:38
Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...
Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek milli maç arasına moralli girdi. Transferde de adımlarını atmaya devam eden Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya vardığı iddia edilen Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso başka bir takıma imza attı. İşte yıldız oyuncunun yeni takımı...