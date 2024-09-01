Son dakika haberleri: Transferde Mario Hermoso şoku! Galatasaray anlaştı derken başka takıma imza attı...

Ligin dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan "Cimbom", 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (kendi kalesine), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 38. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile fileleri havalandırdı.