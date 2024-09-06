Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oranı açıklandı...
Giriş Tarihi: 06.09.2024 17:54 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:04

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oranı açıklandı...

Son dakika haberleri: Bu sezondan itibaren yeni formatıyla başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta eşleşmeler belli oldu. Yeni formatla başlayacak olan turnuvada artık takımlar lig usulüne göre daha fazla maç yapacak. Bugün, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların şampiyonluk oranları açıklandı. Tarihlerinde ilk aynı sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oranları belli oldu...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranı açıklandı...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatlı sezon bu ay başlıyor... Yeni sistemde lig usulüne göre oynayacak olan takımlar daha fazla maç yapacak. Bu sezon tarihlerinde ilk aynı sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranları belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlar ve ilk şampiyonluk oranları açıklanan 10 takım...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranı açıklandı...

Braga: 35 oran

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranı açıklandı...

Hoffenheim: 30 oran

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranı açıklandı...

AZ Alkmaar: 30 oran

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranı açıklandı...

Olympiakos: 23 oran

SON DAKİKA