Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranı açıklandı...

Giriş Tarihi: 06.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
18:04
Son dakika haberleri: Bu sezondan itibaren yeni formatıyla başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta eşleşmeler belli oldu. Yeni formatla başlayacak olan turnuvada artık takımlar lig usulüne göre daha fazla maç yapacak. Bugün, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların şampiyonluk oranları açıklandı. Tarihlerinde ilk aynı sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oranları belli oldu...