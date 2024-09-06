Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oranı açıklandı...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatlı sezon bu ay başlıyor... Yeni sistemde lig usulüne göre oynayacak olan takımlar daha fazla maç yapacak. Bu sezon tarihlerinde ilk aynı sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranları belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlar ve ilk şampiyonluk oranları açıklanan 10 takım...