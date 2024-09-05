Giriş Tarihi: 05.09.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
20:22
SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde puan durumunu simule ettiler! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralaması şaşırttı
Son dakika haberleri... Bu sezon Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsilen 3 takım yer alacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri de belli oldu. OPTA Analyst sayfası, Avrupa Ligi'nde oynanacak maçları simule ederek lig aşamasının sonunda oluşacak muhtemel puan durumunu açıkladı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın simule edilmiş sonuçlara göre puan durumundaki yeri...