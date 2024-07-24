Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
12:53
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye'nin yeri...
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Sarı-lacivertli takımın aldığı galibiyetin ardından sonra UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin ülke puanına yaptığı katkı ve Türkiye'nin yeri...