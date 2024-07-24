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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye'nin yeri...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:53

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye'nin yeri...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Sarı-lacivertli takımın aldığı galibiyetin ardından sonra UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin ülke puanına yaptığı katkı ve Türkiye'nin yeri...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe’nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye’nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe’nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye’nin yeri...

Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı gecede maçı 4-3 kazandı.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe’nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye’nin yeri...

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1, 46 ve 67'nci dakikada Edin Dzeko ile 73'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe’nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye’nin yeri...

Ev sahibi ekibin golleri ise 4'üncü dakikada Ayman El Wafi, 64'üncü dakikada Uran Bislimi ve 90+4'üncü dakikada Milton Valenzuela'dan geldi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe’nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye’nin yeri...

KANARYA'DAN 0.200 PUAN KATKISI

Sarı-lacivertlilerin, Lugano karşısında deplasmanda aldığı galibiyet UEFA ülke puanına 0.200'lük katkıda bulundu.

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