Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.