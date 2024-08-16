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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 06:49

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor rakiplerine elenirken, Başakşehir ise rakibi Iberia'yı eleyerek bir üst yükseldi. Temsilcilerimizi 3 maçtan sadece 1 galibiyet çıkardığı haftanın ardından yeni UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. İşte Türkiye'nin ülkeler arasındaki yeni sırası...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...

Son dakika haberleri... UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimiz, bu oynadığı maçlarda sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i ağırladı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, normal süreyi 1-0 önde kapatsa da; uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ'NDE PLAY-OFF'A YÜKSELDİ

Konferans Ligi gruplarına kalmak isteyen temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz bu maçı da 2-0 kazanarak Konferans Ligi'nde play-off'a yükseldi.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...

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