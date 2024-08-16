Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
06:49
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Haftayı 1 galibiyetle tamamladık...
Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor rakiplerine elenirken, Başakşehir ise rakibi Iberia'yı eleyerek bir üst yükseldi. Temsilcilerimizi 3 maçtan sadece 1 galibiyet çıkardığı haftanın ardından yeni UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. İşte Türkiye'nin ülkeler arasındaki yeni sırası...