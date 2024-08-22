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Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:40

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, dün İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Cimbom, Batshuayi'nin peş peşe attığı gollerle skoru 2-2'ye getirse de daha sonra penaltıdan yediği golle karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından Çekya takımının da kazanması UEFA ülke puanı sıralamasını da güncelledi. İşte ülke puanı sıralamasında güncel liste...

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray’ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray’ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi attı.

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Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray’ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...

EN YAKIN RAKİBİMİZ ÇEKYA

Galatasaray maçından sonra ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye'nin UEFA Ülke puanı sıralamasındaki en yakın rakibi Çekya, 4 takımla Avrupa'da mücadele ediyor.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray’ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...

PRAG KAZANDI, GALATASARAY KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi. Bu maçların biri de en yakın rakibimiz olan Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag deplasmanda Malmö'ye konuk oldu. Çekya ekibi zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrıldı ve ülke puanına katkıda bulundu.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray’ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...

9. BASAMAĞA YÜKSELMİŞTİK

Türkiye, geçtiğimiz sene temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı puanların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

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