Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:40
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, dün İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Cimbom, Batshuayi'nin peş peşe attığı gollerle skoru 2-2'ye getirse de daha sonra penaltıdan yediği golle karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından Çekya takımının da kazanması UEFA ülke puanı sıralamasını da güncelledi. İşte ülke puanı sıralamasında güncel liste...