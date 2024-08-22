Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında şok! Galatasaray’ın Young Boys mağlubiyeti sonrası fark açıldı...

PRAG KAZANDI, GALATASARAY KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi. Bu maçların biri de en yakın rakibimiz olan Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag deplasmanda Malmö'ye konuk oldu. Çekya ekibi zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrıldı ve ülke puanına katkıda bulundu.