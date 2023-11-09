Giriş Tarihi: 09.11.2023 00:54 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 01:00

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, A Grubu dördüncü maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk oldu. Güçlü rakibine karşı oldukça başa baş bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 80. dakikaya kadar karşılaşmayı 0-0 devam ettirmeyi başaran Aslan, Harry Kane'in art arda gelen gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Bu mücadelenin ardından UEFA ülke puanında da yeni sıralama belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…