Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…
Giriş Tarihi: 09.11.2023 00:54 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 01:00

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, A Grubu dördüncü maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk oldu. Güçlü rakibine karşı oldukça başa baş bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 80. dakikaya kadar karşılaşmayı 0-0 devam ettirmeyi başaran Aslan, Harry Kane'in art arda gelen gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Bu mücadelenin ardından UEFA ülke puanında da yeni sıralama belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

Son dakika haberleri… Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir performans gösteren Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele ediyor.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

Grubun ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçında çokça gol pozisyonuna girmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray, grubun 4. maçında Almanya'ya gitti.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

Bayern karşısında oldukça iyi mücadele eden ve karşılaşmayı 80. dakikaya 0-0 götürmeyi başaran Aslan, Harry Kane'in art arda gelen gollerine engel olamadı.

Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında yeni yerimiz belli oldu! Bayern Münih - Galatasaray maçı sonrası işte yeni sıralama…

80 ve 86'da attığı gollerle maçı takımına kazandıran Harry Kane, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki inanılmaz serisini de devam ettirdi.

SON DAKİKA