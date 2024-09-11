Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! "Umarım ayrılığına sebep olanları..."

Her şampiyonluk sonrası da ayrılık sinyalleri verdi. Kerem, maalesef ruhsal olarak da futbol olarak da kendini bir istikrara oturtamadı. Bugün 3 gol atan Kerem'i nasıl göklere çıkarıyorsak G.Saray'da haftalarca da gol atamadığı oldu. Eğer Kerem, İzlanda'ya karşı oynadığı oyunu G.Saray'daki yıllarında bir istikrara kavuştursaydı çok daha pahalı bir ücrete transfer olurdu. Benfica da G.Saray gibi Portekiz'in en büyük kulüplerinden biri.