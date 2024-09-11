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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! "Umarım ayrılığına sebep olanları..."
Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 07:01

Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! "Umarım ayrılığına sebep olanları..."

Son dakika haberleri: Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Yaptığı hat-trick ile geceye damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olması sonrası en çok konuşulan isim oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, genç yıldız için dikkat çeken eleştiriler ve tespitlerde bulundu.

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Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! Umarım ayrılığına sebep olanları...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. İzlanda maçında yaptığı hat-trick ile geceye damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olması sonrası en çok konuşulan isim oldu.

Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! Umarım ayrılığına sebep olanları...

SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, genç yıldız için dikkat çeken tespitlerde bulunarak G.Saray yönetimini eleştirdi. İşte o sözler...

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Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! Umarım ayrılığına sebep olanları...

SORU: KEREM BÜYÜK BİR PATLAMA YAPTI, YORUMUNUZ NEDİR? G.SARAY PİŞMAN OLMUŞ MUDUR?

LEVENT TÜZEMEN: BENFİCA'DA DA TEPKİ OLABİLİR

İzlanda maçında sahanın yıldızı, Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, sadece hat-trick yaparak göz kamaştırmadı, çalışkanlığı, mücadele gücü, koşu kalitesi ve savunmaya yaptığı yardımla da alkışı hak etti. Kerem, sprinter bir oyuncu. Özellikle frikik atışlarında isabeti tutturmak için antrenmanlarda özel çalışmalar yaptığını biliyorum.

Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! Umarım ayrılığına sebep olanları...

"DUYGUSALLIK KEREM'E SIKINTILAR GETİRDİ"

erem'in çalışkanlığına, iş ahlakına herkesin bir saygısı var. Maç sonunda G.Saray'daki ayrılıkla ilgili soruya cevap verirken gözleri dolu dolu oldu. Duygusal bir yapısı var. Ama bu özelliği G.Saray'da oynarken Kerem'e sıkıntıları da getirdi. Taraftarın tepkilerine karşılık verdi, soyunma odasında zaman zaman diklenmeler yaptı. Saha içinde Marcao ile yaşadığı üzücü olaydan sonra hep ön planda oldu.

Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! Umarım ayrılığına sebep olanları...

Her şampiyonluk sonrası da ayrılık sinyalleri verdi. Kerem, maalesef ruhsal olarak da futbol olarak da kendini bir istikrara oturtamadı. Bugün 3 gol atan Kerem'i nasıl göklere çıkarıyorsak G.Saray'da haftalarca da gol atamadığı oldu. Eğer Kerem, İzlanda'ya karşı oynadığı oyunu G.Saray'daki yıllarında bir istikrara kavuştursaydı çok daha pahalı bir ücrete transfer olurdu. Benfica da G.Saray gibi Portekiz'in en büyük kulüplerinden biri.

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