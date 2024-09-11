Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
07:01
Son dakika haberleri: Usta isimden Kerem Aktürkoğlu için bomba sözler! "Umarım ayrılığına sebep olanları..."
Son dakika haberleri: Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Yaptığı hat-trick ile geceye damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olması sonrası en çok konuşulan isim oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, genç yıldız için dikkat çeken eleştiriler ve tespitlerde bulundu.