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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! "Beşiktaş'a operasyon yapılıyor"
Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 09:41

Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! "Beşiktaş'a operasyon yapılıyor"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık. Oynanan maçların ardından birçok tartışma konusu gündeme geldi. Son olarak Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın G.Saray hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! Beşiktaş’a operasyon yapılıyor

Trendyol Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında puan kaybı yaşarken, zirve takipçileri Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı.

Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! Beşiktaş’a operasyon yapılıyor

SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Bülent Timurlenk SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta yazarlar, yaşanan tartışmalarla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! Beşiktaş’a operasyon yapılıyor

Murat Özbostan: Beşiktaş, Kayseri'de kazandı ama maç sonucundan çok hakem Atilla Karaoğlan ile VAR konuşuldu… Beşiktaş taraftarı ise artık "Bizi yarışın dışına itmeye çalışıyorlar" diye düşünmeye başladı. Bu düşünceye katılıyor musunuz?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizim futbol iklimimizde alışılmış bir olay var. Dört büyük takım da aralarındaki rekabet dolayısıyla ve büyük seyirci kitlelerine sahip olmalarından dolayı hiçbir zaman hakemlerden memnun kalmıyorlar, senelerdir böyle. Zaten hakemleri baskı altına alan da bu tablo. Hakemlerden şikâyetçi olmayan büyük takım yok. Son iki sene şampiyon olmuş Galatasaray da buna dahil.

Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! Beşiktaş’a operasyon yapılıyor

LEVENT TÜZEMEN: Hiç kimse Beşiktaş gibi büyük bir camiayı yarışın dışına itemez. Bunlar öfke halinde söylenmiş sözler. Beşiktaş iyi bir kadro kurdu, tüm sporseverlerin beğenisini kazandı, iyi maçlar da oynadı, vasat oyunlar da sergiledi. Sonuçta tek yenilgisini Van Bronckhorst'un gereksiz yere yaptığı rotasyon yüzünden Ajax karşısında aldı. Kayseri maçında da oyun ve pozisyon üstünlüğü Beşiktaş'taydı. Haklı bir galibiyet aldılar.

Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! Beşiktaş’a operasyon yapılıyor

"IMMOBILE'YE YAPILAN HAREKET PENALTIYDI"

Immobile'ye yapılan hareket penaltıydı. Ancak VAR'ın bu pozisyonda devreye girmemesi, kural gereği mi bilmiyorum. Abdülkerim'in Fred'e yaptığı, Veysel'in Dzeko'ya yaptığı, Attamah'ın İmmobile'ye yaptığı hareketler çok net penaltı. Ama diyorlar ki VAR bu pozisyonlara karışamaz. Ama aynı VAR, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın kazandığı penaltılara karışıyor. Ben VAR'ın standardını anlamıyorum. Beşiktaş, tepkisinde haklı ama kadrosuyla yarışın içinde olacaktır.

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