Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! "Beşiktaş'a operasyon yapılıyor"

Murat Özbostan: Beşiktaş, Kayseri'de kazandı ama maç sonucundan çok hakem Atilla Karaoğlan ile VAR konuşuldu… Beşiktaş taraftarı ise artık "Bizi yarışın dışına itmeye çalışıyorlar" diye düşünmeye başladı. Bu düşünceye katılıyor musunuz?



ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizim futbol iklimimizde alışılmış bir olay var. Dört büyük takım da aralarındaki rekabet dolayısıyla ve büyük seyirci kitlelerine sahip olmalarından dolayı hiçbir zaman hakemlerden memnun kalmıyorlar, senelerdir böyle. Zaten hakemleri baskı altına alan da bu tablo. Hakemlerden şikâyetçi olmayan büyük takım yok. Son iki sene şampiyon olmuş Galatasaray da buna dahil.

