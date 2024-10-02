Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
09:41
Son dakika haberleri: Usta yazardan olay iddia! "Beşiktaş'a operasyon yapılıyor"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık. Oynanan maçların ardından birçok tartışma konusu gündeme geldi. Son olarak Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın G.Saray hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.