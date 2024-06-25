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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Varga'dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:03

Son dakika haberleri: Varga'dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor... A Grubu'nda oynanan son maçlarda İskoçya ile Macaristan gruptan çıkmak adına karşı karşıya geldi. Macaristan, 90+10. dakikada Csoboth'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti 3 puanla grubu 3. tamamladı. Varga'nın İskoçya kalecisi Gunn ile çarpışması geceye damga vuran pozisyon oldu. Varga yerde bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncuyla ilgili kötü haber bugün duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Varga’dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...

A Grubu'nda dün son maçta İskoçya ile Macaristan arasında oynandı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen karşılaşmada Macaristan, son dakikada bulduğu golle kazandı.

Son dakika haberleri: Varga’dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...

Macaristan'a galibiyeti getiren golü 90+10'uncu dakikada Kevin Csoboth kaydetti. Bu sonucun ardından Macaristan, ilk galibiyetini alarak grubu 3 puanla üçüncü sırada bitirdi. İskoçya ise organizasyonu 1 puanla tamamlayarak turnuvaya veda etti.

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Son dakika haberleri: Varga’dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...

MACAR OYUNCU BARNABAS VARGA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan karşılaşmada Macar oyuncu Barnabas Varga baygınlık geçirdi. Mücadelenin 68'inci dakikasında ceza sahası içerisinde İskoç kaleci Angus Gunn ile Varga çarpıştı.

Son dakika haberleri: Varga’dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...

İki oyuncu da yerde kalırken, sağlık ekipleri sahaya girerek Gunn ile Varga'ya müdahale etti.

Son dakika haberleri: Varga’dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...

Angus Gunn ayağa kalkarken, durumu daha da kötüleşen Barnabas Varga'ya önce takım arkadaşları etrafına set ördü.

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