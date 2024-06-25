Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:03
Son dakika haberleri: Varga'dan kötü haber geldi! İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar yaşanmıştı...
Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor... A Grubu'nda oynanan son maçlarda İskoçya ile Macaristan gruptan çıkmak adına karşı karşıya geldi. Macaristan, 90+10. dakikada Csoboth'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti 3 puanla grubu 3. tamamladı. Varga'nın İskoçya kalecisi Gunn ile çarpışması geceye damga vuran pozisyon oldu. Varga yerde bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Oyuncuyla ilgili kötü haber bugün duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...