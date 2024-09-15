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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…
Giriş Tarihi: 15.09.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 23:08

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…

Son dakika haberleri… Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile sık sık anılan Adrien Rabiot, hiçbir takıma imza atamamıştı. Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Fransız futbolcunun yeni takımı belli oluyor. Galatasaray haricinde de birçok takımla ismi geçen Adrien Rabiot'un menajerliğini yapan annesi de oyuncunun önündeki engel olarak gündem olmuştu. Tecrübeli orta sahanın yeni takımı ise herkesi şaşırtacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…

Son dakika haberleri… Bu sezon yaz transfer döneminde dikkat çeken transferlere imza atan Galatasaray, orta saha bölgesine en çok Adrien Rabiot'u istemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…

Fransız orta saha oyuncusuyla yaz başından sonuna dek birçok kez görüşme yapan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ve menajerliğini yapan annesini bir türlü ikna edemedi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…

Ancak Rabiot'u ikna edemeyen tek kulüp de Galatasaray değildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…

İsmi Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarla da anılan Rabiot, kendisine gelen tüm teklifleri reddetti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…

Bunun üzerine özellikle Türkiye'de birçok Galatasaraylı taraftarın tepkisini çeken yıldız oyuncu, sürpriz bir takıma imza atmak üzere.

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