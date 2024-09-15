Giriş Tarihi: 15.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
23:08
SON DAKİKA HABERLERİ: Ve Adrien Rabiot transferi bitti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni takımı…
Son dakika haberleri… Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile sık sık anılan Adrien Rabiot, hiçbir takıma imza atamamıştı. Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Fransız futbolcunun yeni takımı belli oluyor. Galatasaray haricinde de birçok takımla ismi geçen Adrien Rabiot'un menajerliğini yapan annesi de oyuncunun önündeki engel olarak gündem olmuştu. Tecrübeli orta sahanın yeni takımı ise herkesi şaşırtacak. İşte son dakika haberinin detayları…