Giriş Tarihi: 11.08.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
19:02
Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya devlerini peşinden sürükleyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Dünya devi, Ferdi için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yükseltti. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun kararı ve gelen transfer teklifi...