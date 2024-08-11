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Haberler Galeri Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...
Giriş Tarihi: 11.08.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:02

Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya devlerini peşinden sürükleyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Dünya devi, Ferdi için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yükseltti. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun kararı ve gelen transfer teklifi...

Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...

Son dakika haberleri... Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...

Takımın yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olacağı haberleri gelmeye devam ediyor. İşte milli yıldıza gelen son teklif ve oyuncunun kararı...

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Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u golcüsü Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, gelen teklifler de ortaya çıkıyor.

Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...

Sarı-Lacivertliler'de en çok merak edilen konulardan biri Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı konusuydu...

Son dakika haberleri: ve Ferdi Kadıoğlu için imza an meselesi! Dünya devi onu almaya geldi...

FERDİ KARARINI VERD

Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

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