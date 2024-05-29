Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
12:58
Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kerem için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...