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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:58

Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kerem için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı.

Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

ICARDI'DEN DZEKO'YA GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya gönderme yaptı.

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Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızlı takımda biten sezonun ardından flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Galatasaray'da oynadığı süreçte gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberleri: Ve Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Bonservis bedeli ortaya çıktı...

Takımda mutsuz olduğu ve bu sezon takımdan ayrılacağı yazılan milli oyuncunun yeni adresi belli oluyor.

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