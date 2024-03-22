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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın maaşı krize neden oldu! Fernando Santos affetmişti ama…
Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:14

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın maaşı krize neden oldu! Fernando Santos affetmişti ama…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde yoluna devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sırada kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'ın aldığı maaş, Beşiktaş'ta büyük bir çıkmazı da beraberinde getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın maaşı krize neden oldu! Fernando Santos affetmişti ama…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna Fernando Santos ile devam eden Beşiktaş'ta kötü günler henüz bitmiş değil.

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın maaşı krize neden oldu! Fernando Santos affetmişti ama…

Hasan Arat yönetiminde henüz iyi bir noktaya gelemeyen Kara Kartal, Portekizli çalıştırıcının geleceğini de sorguluyor.

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Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın maaşı krize neden oldu! Fernando Santos affetmişti ama…

Milli ara öncesi ligde Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ın tek çıkar yolu da Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın maaşı krize neden oldu! Fernando Santos affetmişti ama…

HAZIRLIK MAÇINDA RAKIP BUDUCNOST BEŞIKTAŞ'TA

4 günlük izin sona ererken, siyah-beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına Fernando Santos yönetiminde start verdi.

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın maaşı krize neden oldu! Fernando Santos affetmişti ama…

Siyah-beyazlılar, bugün ise Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

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