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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar'ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş'ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 18:30

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar'ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş'ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ta 3 farklı dönemde forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, 2023-2024 sezonunda kadro dışı kalmıştı. Kadro dışı kararının ardından hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen golcü oyuncu, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar, sürpriz bir takıma katılacak. Golcü oyuncunun Beşiktaş ile de sözleşme fesih görüşmelerine başlandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...

Son dakika haberleri… Bu sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...

Bu süreçte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz, ayrılığın ardından takımın başına geçen isim oldu.

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Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...

Burak Yılmaz ile de işler kötü gidince Beşiktaş yönetimi bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti.

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...

Bu kez Rıza Çalımbay'ı göreve getiren siyah-beyazlı ekip, deneyimli çalıştırıcının döneminde de beklentileri karşılayamadı.

Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar’ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş’ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...

Öte yandan Rıza Çalımbay döneminde tam 5 futbolcu da kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kalan futbolcular arasında Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Vincent Aboubakar da yer aldı.

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