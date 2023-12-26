Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
18:30
Son dakika haberleri: Vincent Aboubakar'ın yeni takımı resmen belli oldu! Beşiktaş'ın yıldızı bu kez imzayı atıyor...
Son dakika haberleri… Beşiktaş'ta 3 farklı dönemde forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, 2023-2024 sezonunda kadro dışı kalmıştı. Kadro dışı kararının ardından hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen golcü oyuncu, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar, sürpriz bir takıma katılacak. Golcü oyuncunun Beşiktaş ile de sözleşme fesih görüşmelerine başlandığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…