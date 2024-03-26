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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:40

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'ini belirledi. Macaristan maçına göre ilk 11'i tamamen değiştirecek olan İtalyan çalıştırıcı, büyük bir sürprize imza atacak. Herkesin merakla beklediği isim olan Arda Güler için de karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…

Son dakika haberleri… A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında Avusturya ile bugün karşı karşıya geliyor. Viyana'da bulunan 50 bin 800 kişilik Ernst Happel Stadı'nda oynanacak mücadelede Türk taraftarların da büyük desteği olacağı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…

Sadece Avusturya değil çevre ülkelerden de toplam 20 bin Türk taraftarın tribünde yerini alması bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…

TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…

"İDEAL İLK 11 DİYE BİR ŞEY ARTIK YOK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi dün önemli mesajlar verdi.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…

Macaristan karşılaşmasına göre farklı bir 11 tercih edeceğini ve Arda Güler'i ilk 11'de oynatacağını söyleyen İtalyan hoca, "Cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan takımımızı görmek istiyorum. Son 20 metrede isabetli olan tarafın, biz olmasını isterim" ifadelerini kullandı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun ile ilgili gelen soruya ise 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok değerli 3 oyuncudan bahsediyoruz ve sadece şimdi değil, gelecekte de çok iyi oyuncular olacaklar. İyi durumdalar. Ancak kendi kulüplerinde de zaman bulmaları gerekiyor ki yeteneklerini geliştirebilsinler" yanıtını verdi. EURO 2024 kadrosuna ilişkin ise şöyle konuştu: "Çok büyük bir oyuncu grubuna sahibiz. İdeal 11 modern futbolda yoktur. Oynanan maçların temposu çok farklı. Bir kadroda sadece 11 oyuncu olmuyor" diye konuştu.

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