Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
07:40
Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'ini belirledi. Macaristan maçına göre ilk 11'i tamamen değiştirecek olan İtalyan çalıştırıcı, büyük bir sürprize imza atacak. Herkesin merakla beklediği isim olan Arda Güler için de karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…