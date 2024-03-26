Son dakika haberleri: Vincenzo Montella ilk 11’i tamamen değiştiriyor! Avusturya maçında büyük sürpriz: Arda Güler…

Macaristan karşılaşmasına göre farklı bir 11 tercih edeceğini ve Arda Güler'i ilk 11'de oynatacağını söyleyen İtalyan hoca, "Cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan takımımızı görmek istiyorum. Son 20 metrede isabetli olan tarafın, biz olmasını isterim" ifadelerini kullandı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun ile ilgili gelen soruya ise 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok değerli 3 oyuncudan bahsediyoruz ve sadece şimdi değil, gelecekte de çok iyi oyuncular olacaklar. İyi durumdalar. Ancak kendi kulüplerinde de zaman bulmaları gerekiyor ki yeteneklerini geliştirebilsinler" yanıtını verdi. EURO 2024 kadrosuna ilişkin ise şöyle konuştu: "Çok büyük bir oyuncu grubuna sahibiz. İdeal 11 modern futbolda yoktur. Oynanan maçların temposu çok farklı. Bir kadroda sadece 11 oyuncu olmuyor" diye konuştu.