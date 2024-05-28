Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
14:44
Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'un başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmişti. EURO 2024'te Türkiye'yi çalıştıracak olan İtalyan teknik direktör için flaş bir iddia geldi. Bir Süper Lig takımının tecrübeli teknik direktörle iletişime geçtiği belirtilirken EURO 2024'e günler kala büyük bir sürpriz yaşanabileceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…