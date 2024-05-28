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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:44

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'un başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmişti. EURO 2024'te Türkiye'yi çalıştıracak olan İtalyan teknik direktör için flaş bir iddia geldi. Bir Süper Lig takımının tecrübeli teknik direktörle iletişime geçtiği belirtilirken EURO 2024'e günler kala büyük bir sürpriz yaşanabileceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerine İtalyan devi Roma'yı çalıştırarak başlayan Vincenzo Montella, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz

2012 yılında Fiorentina'yı çalıştırmaya başlayan İtalyan teknik direktör, 153 maçta takımının başında yer aldı ve 1.80 puan ortalaması tutturdu.

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Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz

Bu performansıyla Milan ve Sevilla'yı da çalıştıran Montella, aranan performansı bu takımlarda sergileyemedi.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz

2021 yılında Adana Demirspor'a imza atan ve 76 maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, 1.72 puan ortalamasıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Vincenzo Montella’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devine gidiyor: EURO 2024’e günler kala büyük sürpriz

Adana Demirspor'un başında kaldığı 2 sezonda devlerin de dikkatini çeken Montella, daha sonra A Milli Takım'ın başına geçti.

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