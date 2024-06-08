Giriş Tarihi: 08.06.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
00:25
SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak
Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği yarım sezonda taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başarmıştı. Hollandalı golcü, Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performansla birlikte Manchester United'a transfer yapmış ancak İngiliz devinde tutunamamıştı. Sözleşmesi Burnley'de olan yıldız golcü, sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. Son çıkan iddialara göre ise Wout Weghorst'un yeniden Süper Lig'e döneceği konuşuluyor. İşte son dakika haberinin detayları…