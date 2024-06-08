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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak
Giriş Tarihi: 08.06.2024 00:24 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 00:25

SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak

Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği yarım sezonda taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başarmıştı. Hollandalı golcü, Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performansla birlikte Manchester United'a transfer yapmış ancak İngiliz devinde tutunamamıştı. Sözleşmesi Burnley'de olan yıldız golcü, sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. Son çıkan iddialara göre ise Wout Weghorst'un yeniden Süper Lig'e döneceği konuşuluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren Wout Weghorst, yeniden Süper Lig'e dönebilir.

SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak

Siyah-beyazlı ekipte gösterdiği performans sayesinde adından söz ettirmeyi başaran yıldız golcü, Manchester United'a transfer olmuştu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak

Manchester United'dan sonra Hoffenheim'a kiralanan golcü futbolcu, kulübü Burnley'e geri döndü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak

İsmi yeniden Süper Lig takımlarıyla anılan Weghorst, sürpriz bir takıma imzayı atabilir.

SON DAKİKA HABERLERİ: Wout Weghorst Süper Lig’e geri dönüyor! Eski Beşiktaşlı büyük ters köşe yapacak

İşte son dakika haberinin detayları…

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