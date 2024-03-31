Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
15:45
Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…
Son dakika haberleri… Süper Lig'e ilk olarak 2022/23 sezonunda Beşiktaş formasıyla gelen Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst, 18 resmi maçta forma giymiş ve 9 gol, 4 asistle oynamıştı. Kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli golcü, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan gelen transfer teklifini reddetmeyen ve imzayı atan Weghorst, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan haberlerde ilk temasın kurulduğu da belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…