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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:45

Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'e ilk olarak 2022/23 sezonunda Beşiktaş formasıyla gelen Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst, 18 resmi maçta forma giymiş ve 9 gol, 4 asistle oynamıştı. Kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli golcü, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan gelen transfer teklifini reddetmeyen ve imzayı atan Weghorst, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan haberlerde ilk temasın kurulduğu da belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor.

Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…

Bu sırada gelecek sezonun da çalışmalarına başlayan kulüpler, flaş isimlerle görüşme halinde.

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Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen ve adından söz ettiren Wout Weghorst, bir kez daha gündem oldu.

Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…

Yarım sezonda gösterdiği etkiyle beraber siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Weghorst, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak: İlk temas kuruldu…

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Manchester United'a imza atan Hollandalı golcü, daha sonra da Hoffenheim'da forma giymişti.

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