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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:36

SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na önemli bir galibiyetle başladı. Gürcistan ile oynanan ilk maçta Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan milliler, F Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı. Cumartesi oynanacak Portekiz maçı öncesinde en çok konuşulan isim ise Arda Güler oldu. Attığı golle adından söz ettiren genç yıldızla ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…

Son dakika haberleri… Futbolda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Millilerimizin de sahne aldığı turnuvada nefes kesen maçlar oynanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…

F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…

Milliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak EURO 2024'e müthiş bir başlangıç yaptı. Galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…

Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.

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