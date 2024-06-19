Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
08:36
SON DAKİKA HABERLERİ: Yıldız futbolcu Arda Güler’le ilgili transfer gerçeğini resmen açıkladı! Meğer 3 yıl önce…
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na önemli bir galibiyetle başladı. Gürcistan ile oynanan ilk maçta Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle kazanan milliler, F Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı. Cumartesi oynanacak Portekiz maçı öncesinde en çok konuşulan isim ise Arda Güler oldu. Attığı golle adından söz ettiren genç yıldızla ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte son dakika haberinin detayları…