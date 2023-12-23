Giriş Tarihi: 23.12.2023 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 01:35

Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor. Galatasaray formasıyla adından söz ettiren ve şampiyonluklar yaşayan tecrübeli futbolcu, 2021 yılında Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz yıl etkileyici bir performans gösteren Adana Demirspor, bu sezon yaşadığı teknik direktör değişikliklerinin ardından çalkantılı günler geçiriyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile de yıldızı barışmayan Belhanda, takımdan ayrılmanın eşiğinde. Son gelen haberlere göre ise Younes Belhanda, Süper Lig devine imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…