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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 23.12.2023 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 01:35

Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor. Galatasaray formasıyla adından söz ettiren ve şampiyonluklar yaşayan tecrübeli futbolcu, 2021 yılında Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz yıl etkileyici bir performans gösteren Adana Demirspor, bu sezon yaşadığı teknik direktör değişikliklerinin ardından çalkantılı günler geçiriyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile de yıldızı barışmayan Belhanda, takımdan ayrılmanın eşiğinde. Son gelen haberlere göre ise Younes Belhanda, Süper Lig devine imzayı atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz yıl Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir sezonu geride bırakan Adana Demirspor'da bu sezon işler istendiği gibi gitmiyor.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Sezona Patrick Kluivert ile başlayan Mavi Şimşekler, Hollandalı çalıştırıcıyla istediği sonuçları alamadı.

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Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Yaklaşık 2 hafta önce Kluivert'ın görevine son verilen Adana Demirspor'da teknik direktör arayışı da bir yandan devam ediyor.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Adana Demirspor taraftarları, Younes Belhanda, Ndiaye ve Emre Akbaba gibi futbolcular tepkileri çekmişti.

Son dakika haberleri: Younes Belhanda’nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor…

Bunun üzerine Adana Demirspor ile sözleşmesini feshetme noktasına gelen Belhanda, devre arasında yeni takımına imzayı atacak.

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