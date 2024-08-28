Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:12
SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u sahasında ağırlayan Galatasaray, Devler Ligi için mücadele etti. Ancak temsilcimiz, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmaya damga vuran anlar ise son dakikalarda Young Boys'lu futbolcuların yaptığı ilginç hareketler oldu. Bir anda tüm sahayı birbirine karıştıran Young Boys futbolcuları, taraftarları da adeta çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…