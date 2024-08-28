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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:12

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u sahasında ağırlayan Galatasaray, Devler Ligi için mücadele etti. Ancak temsilcimiz, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmaya damga vuran anlar ise son dakikalarda Young Boys'lu futbolcuların yaptığı ilginç hareketler oldu. Bir anda tüm sahayı birbirine karıştıran Young Boys futbolcuları, taraftarları da adeta çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk müsabakanın ilk 11'inden biri mecburi 3 değişiklik yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk etti. Galatasaray, rövanşı da 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Michy Batshuayi ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar

OKAN BURUK YİNE TRIBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımını saha kenarından yönetemedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Young Boyslu futbolculardan çıldırtan hareket! RAMS Park karıştı: Hakemden skandal karar

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile yapılan mücadelenin ardından 2 maç ceza alan Buruk, ilk Young Boys müsabakasında da saha kenarında yer alamadı.

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