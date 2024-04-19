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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Yunan basınından skandal manşet! Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından büyük tepki çekti
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:42

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunan basınından skandal manşet! Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından büyük tepki çekti

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, 3-2'lik mağlubiyetin rövanşında rakibine üstünlük kuramadı. Karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta Yunan ekibine elendi. Bu karşılaşmanın ardından Yunan basınında şok manşetler atıldı. Yunanlar, haddini aşan başlıklarla Türk futbolseverlerin de tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunan basınından skandal manşet! Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından büyük tepki çekti

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmesinde 3-2 kaybedilen maçın rövanşında sahasında Olympiakos'u ağırladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunan basınından skandal manşet! Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından büyük tepki çekti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Yunan basınından skandal manşet! Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından büyük tepki çekti

Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunan basınından skandal manşet! Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından büyük tepki çekti

Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunan basınından skandal manşet! Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından büyük tepki çekti

Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı.

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