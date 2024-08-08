Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç’ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...

Finalden önce spor psikoloğuyla görüştüğünü aktaran Şevval İlayda, "Bizim gibi zihinsel kısmın ön planda olduğu branşlarda rutinin dışına çıkmamak çok daha faydalı. Ailemle sadece gündelik konuşmamı yapıp, başarı dileklerimi ve dualarımı alıp ertesi sabah finale girdim. İlk çıktığımızda final salonuna çok heyecanlıydım. Oraya altın madalya almaya hazır olarak çıktık. Buna hazır olduğumuzu bildiğim için çok da heyecanlı çıktım. Bir yerden sonra sakinledim, biraz daha kontrol, muhakeme kısmım arttı. Keyifli ve güzel bir tecrübe oldu benim için."