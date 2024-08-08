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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç'ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:33

Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç'ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...

Son dakika haberleri: Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu. Olimpiyatların simgesi haline gelen Yusuf Dikeç, yaşadıklarını anlatırken, atıcılığı bırakma noktasına geldiğini itiraf etti. İşte Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda'dan çarpıcı açıklamalar...

AA
Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç’ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...

Paris 2024 Olimpiyatları'nın simgesi haline Yusuf Dikeç ve takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdıkları yarışma öncesi yaşadıklarına ilişkin, AA'nın sorularını yanıtladı.

Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç’ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...

Şevval İlayda, "Yusuf ağabeyle oturduk, 'Ortağım yarın ne yapalım, nasıl yapalım? Altın madalyaya hazırız.' diye konuştuk. Aslında kendimizi çok iyi hazırladık. Çok da güzel bir süreç geçirdik finalden önce. (Altın madalya) Sadece nasip olmadı. Çok da yakın, başa baş bir mücadele geçirdik." diye konuştu.

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Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç’ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...

Finalden önce spor psikoloğuyla görüştüğünü aktaran Şevval İlayda, "Bizim gibi zihinsel kısmın ön planda olduğu branşlarda rutinin dışına çıkmamak çok daha faydalı. Ailemle sadece gündelik konuşmamı yapıp, başarı dileklerimi ve dualarımı alıp ertesi sabah finale girdim. İlk çıktığımızda final salonuna çok heyecanlıydım. Oraya altın madalya almaya hazır olarak çıktık. Buna hazır olduğumuzu bildiğim için çok da heyecanlı çıktım. Bir yerden sonra sakinledim, biraz daha kontrol, muhakeme kısmım arttı. Keyifli ve güzel bir tecrübe oldu benim için."

Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç’ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...

"Olimpiyat Köyü'ne döndüğümüzde yavaş yavaş o mutluluğu hissetmeye başlasak da Türkiye'ye gelene kadar hala bir madalya kazanmış gibi tam anlamıyla hissetmiyordum. Ailemle bir araya geldiğimde istemsizce duygulandım, gözlerim doldu. Bugüne kadar mutluluktan ağladığımı hatırlamıyorum. İlk defa mutluluktan ağladım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç’ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...

"YUSUF AĞABEYİN BİR GÜN BIRAKIP GİDEBİLECEĞİ GERÇEĞİ BENİ ÜZÜYOR"

Spora başladığı günden beri olimpiyat madalyası hayali kurduğunu belirten Şevval İlayda, hedefleri konusunda, "Birçok sporcu gibi daha fazla olimpiyat madalyası istiyorum. Olimpiyat rekorları daha fazla tabii ki istiyorum. Çok uzun bir kariyer hedefliyorum. Kendi branşımızda 10'uncu olimpiyatına katılmış bir sporcu var. Bir hedefim de onun rekorunu kırabilmek. Uzun bir yolculuk görünüyor. Umarım istediğim gibi de ilerler." şeklinde konuştu.

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