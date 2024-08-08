Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
14:33
Son dakika haberleri: Yusuf Dikeç'ten flaş itiraflar! Olimpiyatlarda yaşadıklarını anlattı... Atıcılığı bırakma noktasına gelmiş...
Son dakika haberleri: Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu. Olimpiyatların simgesi haline gelen Yusuf Dikeç, yaşadıklarını anlatırken, atıcılığı bırakma noktasına geldiğini itiraf etti. İşte Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda'dan çarpıcı açıklamalar...