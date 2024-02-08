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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…
Giriş Tarihi: 08.02.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 18:35

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıkış yapan ve dev kulüplerin dikkatini çeken Yusuf Sarı, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi de başardı. Özellikle Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un ilgisi bulunan futbolcuya Fransa Ligue 1'den de talipler vardı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da takımdan ayrılacağını söylediği Yusuf Sarı'nın geleceği belli oldu. İşte Süper Lig devlerini peşinden koşturan milli yıldızın imzayı atacağı takım…

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine 2017 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da başlayan Yusuf Sarı, 2019 yılında Trabzonspor'a transfer oldu.

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…

İlk çıkışını bordo-mavili formayla gerçekleştiren genç futbolcu, hücumdaki hareketliliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…

Trabzonspor ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Yusuf Sarı, daha sonra Çaykur Rizespor'a gitti.

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…

Rizespor'da da 1 sezon oynadıktan sonra Adana Demirspor'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, burada bir kez daha çıkış yakaladı.

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…

Bu sezon sakatlanmadan önce oldukça iyi bir performans gösteren Yusuf Sarı, 22 maçta 2 gol ve 9 asistle oynuyor.

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