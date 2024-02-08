Giriş Tarihi: 08.02.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
18:35
Son dakika haberleri: Yusuf Sarı’nın geleceği belli oldu! Süper Lig devleri peşinden koşmuştu: İmzayı atacak…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıkış yapan ve dev kulüplerin dikkatini çeken Yusuf Sarı, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi de başardı. Özellikle Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un ilgisi bulunan futbolcuya Fransa Ligue 1'den de talipler vardı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da takımdan ayrılacağını söylediği Yusuf Sarı'nın geleceği belli oldu. İşte Süper Lig devlerini peşinden koşturan milli yıldızın imzayı atacağı takım…