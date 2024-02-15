Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
14:14
Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de devam ediyor. Bordo-mavili ekibe rekor bonservis kazandırarak imza attığı Lille'de şampiyonluklar da yaşayan Yusuf Yazıcı, gelecek sezon yeniden Süper Lig'e dönebilir. Sözleşmesinin bitimiyle birlikte Türkiye'ye geleceği belirtilen 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray iddialarından sonra sürpriz bir takım daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…