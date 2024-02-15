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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:14

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de devam ediyor. Bordo-mavili ekibe rekor bonservis kazandırarak imza attığı Lille'de şampiyonluklar da yaşayan Yusuf Yazıcı, gelecek sezon yeniden Süper Lig'e dönebilir. Sözleşmesinin bitimiyle birlikte Türkiye'ye geleceği belirtilen 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray iddialarından sonra sürpriz bir takım daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…

Son dakika haberleri… Trabzonspor altyapısından yetişerek kısa sürede farkını gösteren Yusuf Yazıcı, önemli futbolcular arasında yerini aldı.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…

2019 yılında bordo-mavili ekipten 18.5 milyon Euro'ya Fransa'ya transfer olan Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa'da damga vurdu.

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Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…

2020/21 sezonunda Lille ile PSG'yi geride bırakarak Fransa Ligi'ni kazanan milli yıldız, Fransa Süper Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…

Aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle de adından söz ettirmeyi başaran Yusuf Yazıcı, 7 golle turnuvanın gol kralı olmuştu.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken bir başka Süper Lig devine…

Son dönemde performansında düşüklükler meydana gelse de bu sezona oldukça iyi başlayan orta saha oyuncusu yeniden forma girdi.

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