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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:54

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri yeni sezon için transfer hamlelerini yapmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Lille ile yollarını ayıran milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı hakkında bomba bir transfer iddia gündeme geldi. Deneyimli futbolcu ile Süper Lig devinin bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...

Süper Lig ekiplerinde transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon için hamlelerini yapmaya başladı.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...

Geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Lille ile yollarını ayıran mill oyuncu Yusuf Yazıcı ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...

Fransız basını, milli oyuncuyla Süper Lig devinin bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...

Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin sona ermesinden sonra kulübe veda etti.

Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...

Milli Takım'da da görev yapan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

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