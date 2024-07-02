Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
16:54
Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini duyurdular! Süper Lig devi ile görüştü...
Son dakika haberleri: Süper Lig devleri yeni sezon için transfer hamlelerini yapmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Lille ile yollarını ayıran milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı hakkında bomba bir transfer iddia gündeme geldi. Deneyimli futbolcu ile Süper Lig devinin bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...